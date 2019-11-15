В Киеве столкнулись автомобили Opel и Audi. В результате ДТП пострадал один человек.
Утром 15 ноября в Дарницком районе Киева произошло лобовое ДТП. На пересечении улиц Здолбуновская и Ревуцкого столкнулись автомобили Opel и Audi. В результате аварии с различными травмами был госпитализирован один человек.
Патрульные считают, что аварию спровоцировал пьяный водитель.
Уточняются детали ДТП. Около 4.00 Opel выезжал с улицы Ревуцкого на Здолбуновскую. Водитель этого авто по непонятной причине поехал по встречной полосе и на полном ходу влетел в лоб Audi. От удара по дороге разбросало запчасти машин.
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Когда на место прибыли полицейские, то увидели, что в Opel была компания мужчин с признаки алкогольного опьянения.
Детали происшествия устанавливают правоохранители.
Ранее мы писали, что вблизи села Медяница Иршавского района Закарпатской области произошла трагическая авария. В ней погибли два человека, еще пятеро госпитализированы в районную больницу.