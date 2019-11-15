В Киеве столкнулись автомобили Opel и Audi. В результате ДТП пострадал один человек.

Утром 15 ноября в Дарницком районе Киева произошло лобовое ДТП. На пересечении улиц Здолбуновская и Ревуцкого столкнулись автомобили Opel и Audi. В результате аварии с различными травмами был госпитализирован один человек.

Патрульные считают, что аварию спровоцировал пьяный водитель.

Уточняются детали ДТП. Около 4.00 Opel выезжал с улицы Ревуцкого на Здолбуновскую. Водитель этого авто по непонятной причине поехал по встречной полосе и на полном ходу влетел в лоб Audi. От удара по дороге разбросало запчасти машин.

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Когда на место прибыли полицейские, то увидели, что в Opel была компания мужчин с признаки алкогольного опьянения.

Детали происшествия устанавливают правоохранители.











В Киеве пьяная компания на Opel выехала на встречку и влетела в лоб Audi / 3 фотографии

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