У Києві зіткнулися автомобілі Opel і Audi. В результаті ДТП постраждала одна людина.

Вранці 15 листопада у Дарницькому районі Києва сталася лобова ДТП. На перетині вулиць Здолбунівська і Ревуцького зіткнулися автомобілі Opel і Audi. У результаті аварії з різними травмами була госпіталізована одна людина.

Патрульні вважають, що аварію спровокував п’яний водій.

Повідомляються деталі ДТП. Близько 4.00 Opel виїжджав з вулиці Ревуцького на Здолбунівську. Водій цього авто з незрозумілої причини виїхав на зустрічну смугу і на повному ходу влетів у лоб Audi. Від удару по дорозі розкидало запчастини машин.

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Коли на місце прибули поліцейські, то побачили, що в Opel була компанія чоловіків з ознаки алкогольного сп’яніння.

Деталі події встановлюють правоохоронці.











У Києві п’яна компанія на Opel виїхала на зустрічну смугу і влетіла у лоб Audi / 3 фотографии

Раніше ми писали, що поблизу села Мідяниця Іршавського району Закарпатської області сталася трагічна аварія. В ній загинули дві людини, ще п’ятеро госпіталізовані до районної лікарні.