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Факты / Происшествия

Смертельное ДТП в Винницкой области: две легковушки столкнулись лоб в лоб

В Винницкой области в результате столкновения двух легковушек погибла 33-летняя пассажирка одной из иномарок.

Смертельное ДТП в Винницкой области: две легковушки столкнулись лоб в лоб

В Винницкой области столкнулись автомобили Volkswagen Caddi и Mercedes-Benz.

В результате аварии погибла 33-летняя пассажирка одного из авто. Кроме того, пострадали водитель и 51-летняя пассажирка легковушки Volkswagen Caddi, а также 4-летний ребенок. Их госпитализировали в больницу.

– Водитель автомобиля Mercedes-Benz, не справился с управлением и столкнулся с иномаркой Volkswagen Caddi, – рассказали в полиции.

37-летний владелец автомобиля Mercedes-Benz задержан в процессуальном порядке.

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Следственным отделом полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК Украины. За такое правонарушение предусмотрено до восьми лет лишения свободы.

Смертельное ДТП в Винницкой области: две легковушки столкнулись лоб в лоб / 2 фотографии

Ранее Факты ICTV писали, что в Киевской области внедорожник выехал на обочину и протаранил припаркованный грузовик. В результате аварии один из пассажиров погиб.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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