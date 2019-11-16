У Вінницькій області внаслідок зіткнення двох легковиків загинула 33-річна пасажирка однієї з іномарок.

У Вінницькій області зіткнулися автомобілі Volkswagen Caddi та Mercedes-Benz.

Внаслідок аварії загинула 33-річна пасажирка одного з авто. Крім того, постраждали водій та 51-річна пасажирка легковика Volkswagen Caddi, 4-річна дитина. Їх госпіталізували до лікарні.

– Водій автомобіля Mercedes-Benz, не впорався з керуванням та зіткнувся з іномаркою Volkswagen Caddi, – розповіли у поліції.

37-річний власник автомобіля Mercedes-Benz затриманий в процесуальному порядку.

Читайте: Під Києвом у ДТП загинули четверо людей, двоє з них – діти

Слідчим відділом поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України. За таке правопорушення передбачено до восьми років позбавлення волі.







Смертельна ДТП на Вінниччині: два легковики зіткнулися лоб у лоб / 2 фотографии

Раніше Факти ICTV писали, що у Київській області позашляховик виїхав на узбіччя та протаранив припарковану вантажівку. Внаслідок аварії один з пасажирів загинув.