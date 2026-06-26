Ирина Гамалий, редактор сайта
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После отмены исключений США возобновили действие нефтяных санкций против РФ — СМИ
Нефтяные санкции США против России снова действуют — после истечения срока действия исключений, которые официальный Вашингтон временно вводил из-за ситуации с Ормузским проливом.
Об этом 26 июня заявил уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк, пишет РБК-Украина.
США возобновили санкции против России
— Нефтяные санкции США против Роснефти и Лукойла остаются в силе, — отметил он.
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