Нефтяные санкции США против России снова действуют — после истечения срока действия исключений, которые официальный Вашингтон временно вводил из-за ситуации с Ормузским проливом.

Об этом 26 июня заявил уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк, пишет РБК-Украина.

США возобновили санкции против России

— Нефтяные санкции США против Роснефти и Лукойла остаются в силе, — отметил он.

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