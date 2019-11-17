PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия

Стрельба в Калифорнии: погибла семья из пяти человек

В частном доме в Сан Диего (Калифорния, США) в результате стрельбы погибли пять членов одной семьи, среди них – трое детей, еще один ребенок ранен.

Пістолет

В Сан Диего в доме нашли застреленными трехлетнего мальчика, 29-летнюю женщину и 31-летнего мужчину.

Там было еще трое детей с огнестрельными ранениями – пятилетнего и девятилетнего мальчиков врачам не удалось спасти, а 11-летний мальчик выжил, хотя его состояние тяжелое.

Читайте: Стрельба на вечеринке в честь Хэллоуина в США – трое погибших

В стрельбе полиция подозревает отца. Предварительно – он убил свою жену и детей, а потом застрелился.

На месте трагедии нашли пистолет.

Paradise-hills-shooting.jpg

Несколько дней назад в калифорнийском городе Санта-Кларита произошла стрельба в школе, во время которой пострадали семь человек.

Источник: The San Diego Union-Tribune

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Дональд Трамп
Трамп энергичный, жалоб нет: результаты медобследования президента США
Не подушки, а $400 млн: Трамп упрекнул Обаму из-за Украины
Не подушки, а $400 млн: Трамп упрекнул Обаму из-за Украины
Белый дом обнародовал стенограмму разговора Трампа и Зеленского
Белый дом обнародовал стенограмму разговора Трампа и Зеленского
Apple нагрели на $6 млн. В США китайцы обменивали поддельные iPhone на настоящие
Apple нагрели на $6 млн. В США китайцы обменивали поддельные iPhone на настоящие
Стрельба в школе Калифорнии: по меньшей мере семь пострадавших
Стрельба в школе Калифорнии: по меньшей мере семь пострадавших
морози у США
Отмененные авиарейсы, четверо погибших: 20-градусные морозы в США
Рушниця
В колледже Благовещенска студент устроил стрельбу
Дональд Трамп
Импичмент Трампа: в США начались публичные слушания
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка