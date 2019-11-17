В частном доме в Сан Диего (Калифорния, США) в результате стрельбы погибли пять членов одной семьи, среди них – трое детей, еще один ребенок ранен.

В Сан Диего в доме нашли застреленными трехлетнего мальчика, 29-летнюю женщину и 31-летнего мужчину.

Там было еще трое детей с огнестрельными ранениями – пятилетнего и девятилетнего мальчиков врачам не удалось спасти, а 11-летний мальчик выжил, хотя его состояние тяжелое.

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В стрельбе полиция подозревает отца. Предварительно – он убил свою жену и детей, а потом застрелился.

На месте трагедии нашли пистолет.

Несколько дней назад в калифорнийском городе Санта-Кларита произошла стрельба в школе, во время которой пострадали семь человек.

Источник: The San Diego Union-Tribune