Зеленский готов подписать мирное соглашение с РФ в Овальном кабинете
- Владимир Зеленский заявил о готовности подписать мирное соглашение с Россией в Овальном кабинете или в резиденции Мар-а-Лаго, отметив, что главный вопрос заключается не в месте, а в сроках его достижения.
- В интервью блогеру Лори Лумер он отметил, что Трамп осознал отсутствие заинтересованности России в прекращении войны, а переломной в их взаимоотношениях стала встреча в Ватикане.
Президент Украины Владимир Зеленский готов подписать мирное соглашение с Россией в Овальном кабинете или в резиденции президента США Дональда Трампа в Мар-а-Лаго.
Об этом Зеленский сказал в интервью американской блоггерке Лоре Лумер.
Зеленский о мирном соглашении с Россией
Лора Лумер спросила Зеленского, готов ли он подписать мирное соглашение с Россией в Овальном кабинете.
– Да, я готов. Я всегда говорил президенту Дональду Трампу, что готов прибыть в США, в Овальный кабинет или в Мар-а-Лаго. Все зависит от президента Трампа, – утверждает он.
По словам президента, если речь идет о мирном соглашении, то вопрос заключается в том, не где его подписывать, а когда это удастся сделать.
Зеленский добавил, что Трамп дошел до понимания, что именно Россия не заинтересована в прекращении войны против Украины.
Кроме этого, президент Украины считает, что переломным моментом в его отношениях с Трампом стала короткая личная встреча в Ватикане, которая состоялась в базилике Святого Петра в Риме в апреле 2025 года.