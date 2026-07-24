Президент Украины Владимир Зеленский готов подписать мирное соглашение с Россией в Овальном кабинете или в резиденции президента США Дональда Трампа в Мар-а-Лаго.

Об этом Зеленский сказал в интервью американской блоггерке Лоре Лумер.

Зеленский о мирном соглашении с Россией

Лора Лумер спросила Зеленского, готов ли он подписать мирное соглашение с Россией в Овальном кабинете.

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– Да, я готов. Я всегда говорил президенту Дональду Трампу, что готов прибыть в США, в Овальный кабинет или в Мар-а-Лаго. Все зависит от президента Трампа, – утверждает он.

По словам президента, если речь идет о мирном соглашении, то вопрос заключается в том, не где его подписывать, а когда это удастся сделать.

Зеленский добавил, что Трамп дошел до понимания, что именно Россия не заинтересована в прекращении войны против Украины.

Кроме этого, президент Украины считает, что переломным моментом в его отношениях с Трампом стала короткая личная встреча в Ватикане, которая состоялась в базилике Святого Петра в Риме в апреле 2025 года.

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