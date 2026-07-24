Украинская сторона знает от разведок и партнеров, что российские войска приготовили ракеты для нового массированного удара по территории Украины.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении по итогам 1612 года полномасштабной войны России против Украины.

Зеленский о подготовке нового обстрела

– Мы знаем от разведок и наших партнеров, что россияне приготовили ракеты для нового массированного удара по Украине. Может быть сегодня этот удар: информация предыдущая такая, что на протяжении 48 часов. Пожалуйста, берегите себя. Учитывайте сигналы воздушной тревоги, – предупредил Зеленский.

По словам президента, украинская сторона очень ожидает понимания со стороны партнеров. Противовоздушная оборона – это первый приоритет, с которым партнеры могут помочь Украине.

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По его мнению, все договоренности должны выполняться оперативно. Он утверждает, что Министерство иностранных дел и все дипломаты должны действовать быстрее, а потребности Украины должны звучать громче в мире, ведь речь идет о защите жизни.

– И важно, что все, что происходит в Украине на самом деле, о российских ударах против наших людей, о затягивании Россией своей войны все больше знают в ключевых странах-партнерах, – подчеркнул он.

Президент выразил надежду, что США будут вместе с Украиной дальше, чтобы закончить эту войну достойным миром. Именно это нужно Украине, утверждает Зеленский.

– Мы готовимся к встрече с президентом Америки и его командой. Я благодарю Америку и каждого, кто с Украиной – с нашими людьми и защитой жизни, – подчеркнул он.

Отдельно Зеленский обратил внимание, что у Украины есть четкая информация от разведки о том, что в России готовят довольно значительную волну мобилизации на осень.

По словам президента, в это время россияне теряют на фронте больше своих военных, чем набирают, а кремлевский диктатор Владимир Путин еще намерен увеличивать атаки и расширять эту войну.

По утверждению Зеленского, диктатору РФ нужны еще россияне для участия в штурмах.

Поэтому необходимо превентивно от этого защищаться на всех уровнях: на фронте, в дальнобойных санкциях, мидлстрайках, дипломатии и общении со всеми, кто способен поддержать жизнь или приблизить мир.

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