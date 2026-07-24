Может быть в течение 48 часов: РФ приготовила ракеты для нового массированного удара по Украине
- Владимир Зеленский предупредил украинцев о подготовке России к новому массированному ракетному удару в ближайшие 48 часов, призвал беречь себя и реагировать на тревоги.
- Президент Украины отметил необходимость оперативной поставки ПВО от партнеров и сообщил о данных разведки о планировании Кремлем новой масштабной волны мобилизации на осень.
Украинская сторона знает от разведок и партнеров, что российские войска приготовили ракеты для нового массированного удара по территории Украины.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении по итогам 1612 года полномасштабной войны России против Украины.
Зеленский о подготовке нового обстрела
– Мы знаем от разведок и наших партнеров, что россияне приготовили ракеты для нового массированного удара по Украине. Может быть сегодня этот удар: информация предыдущая такая, что на протяжении 48 часов. Пожалуйста, берегите себя. Учитывайте сигналы воздушной тревоги, – предупредил Зеленский.
По словам президента, украинская сторона очень ожидает понимания со стороны партнеров. Противовоздушная оборона – это первый приоритет, с которым партнеры могут помочь Украине.
По его мнению, все договоренности должны выполняться оперативно. Он утверждает, что Министерство иностранных дел и все дипломаты должны действовать быстрее, а потребности Украины должны звучать громче в мире, ведь речь идет о защите жизни.
– И важно, что все, что происходит в Украине на самом деле, о российских ударах против наших людей, о затягивании Россией своей войны все больше знают в ключевых странах-партнерах, – подчеркнул он.
Президент выразил надежду, что США будут вместе с Украиной дальше, чтобы закончить эту войну достойным миром. Именно это нужно Украине, утверждает Зеленский.
– Мы готовимся к встрече с президентом Америки и его командой. Я благодарю Америку и каждого, кто с Украиной – с нашими людьми и защитой жизни, – подчеркнул он.
Отдельно Зеленский обратил внимание, что у Украины есть четкая информация от разведки о том, что в России готовят довольно значительную волну мобилизации на осень.
По словам президента, в это время россияне теряют на фронте больше своих военных, чем набирают, а кремлевский диктатор Владимир Путин еще намерен увеличивать атаки и расширять эту войну.
По утверждению Зеленского, диктатору РФ нужны еще россияне для участия в штурмах.
Поэтому необходимо превентивно от этого защищаться на всех уровнях: на фронте, в дальнобойных санкциях, мидлстрайках, дипломатии и общении со всеми, кто способен поддержать жизнь или приблизить мир.