Украина призывает компании-судовладельцы по соображениям безопасности временно приостановить сообщение с российскими портами в Черном море до стабилизации ситуации.

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Украины.

МИД о сообщении с портами РФ в Черном море

В МИД осудили террористические атаки России на гражданские грузовые судна и портовую инфраструктуру Украины в Черном море, грубо нарушающих международное право и принцип свободы судоходства.

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По информации МИД, атаки РФ представляют прямую угрозу глобальной продовольственной безопасности.

– Москва выбрала путь эскалации в Черном море и не будет гнушаться никакими средствами для достижения своих террористических целей, – говорится в сообщении.

Как утверждают в МИД, особую обеспокоенность вызывает официальное предупреждение Россией судоходных компаний об опасности навигации в своей исключительной экономической зоне в Черном море.

В МИД считают, что заявление РФ может свидетельствовать о подготовке провокаций в отношении суден, следующих в российские порты.

В Министерстве иностранных дел Украины призвали компании-судовладельцы временно приостановить сообщение с российскими портами в Черном море, поскольку невозможно гарантировать защиту судов и их экипажей.

Как утверждают в МИД, Россия несет исключительную ответственность за обострение ситуации безопасности.

В МИД добавили, что Украина использует все доступные средства для обеспечения свободы судоходства в украинские порты и защиты морских коммуникаций, портовой инфраструктуры, гражданских лиц и национальной безопасности, чтобы реализовать право на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН.

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