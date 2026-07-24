Угроза в Черном море: Украина призвала остановить судоходство в порты РФ
- Украина призвала международные компании-судовладельцы временно приостановить сообщение с российскими портами в Черном море из-за высокой угрозы провокаций и невозможности обеспечить безопасность экипажей.
- В МИД отметили, что РФ несет исключительную ответственность за обострение ситуации, а Украина будет использовать все законные средства для защиты собственных портов и судоходства.
Украина призывает компании-судовладельцы по соображениям безопасности временно приостановить сообщение с российскими портами в Черном море до стабилизации ситуации.
Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Украины.
МИД о сообщении с портами РФ в Черном море
В МИД осудили террористические атаки России на гражданские грузовые судна и портовую инфраструктуру Украины в Черном море, грубо нарушающих международное право и принцип свободы судоходства.
По информации МИД, атаки РФ представляют прямую угрозу глобальной продовольственной безопасности.
– Москва выбрала путь эскалации в Черном море и не будет гнушаться никакими средствами для достижения своих террористических целей, – говорится в сообщении.
Как утверждают в МИД, особую обеспокоенность вызывает официальное предупреждение Россией судоходных компаний об опасности навигации в своей исключительной экономической зоне в Черном море.
В МИД считают, что заявление РФ может свидетельствовать о подготовке провокаций в отношении суден, следующих в российские порты.
В Министерстве иностранных дел Украины призвали компании-судовладельцы временно приостановить сообщение с российскими портами в Черном море, поскольку невозможно гарантировать защиту судов и их экипажей.
Как утверждают в МИД, Россия несет исключительную ответственность за обострение ситуации безопасности.
В МИД добавили, что Украина использует все доступные средства для обеспечения свободы судоходства в украинские порты и защиты морских коммуникаций, портовой инфраструктуры, гражданских лиц и национальной безопасности, чтобы реализовать право на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН.