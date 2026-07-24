Уже в следующем году Украина планирует увеличить дальность полета дронов до 10 тыс. км — Зеленский
- Владимир Зеленский заявил, что Украина планирует существенно увеличить дальность полета отечественных дальнобойных дронов.
- Президент подчеркнул, что программа дальнобойных дронов выходит на новый этап и должна усилить возможности безопасности Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о планах развития отечественной программы дальнобойных беспилотников.
Зеленский о планах по производству дальнобойных дронов
В ближайшие два года дальность украинских дронов планируют увеличить с более 3 тыс. до 10 тыс. км.
Об этом глава государства заявил в интервью американскому блогеру Лори Лумер.
По словам Зеленского, украинская программа дальнобойных дронов переходит на новый этап развития. Уже в этом году Украина планирует создать беспилотники с дальностью полета до 4 тыс. км, а в следующем от 5 тыс. до 10 тыс. км.
Президент отметил, что сейчас Украина уже имеет дроны, способные преодолевать более 3 тыс. км.
– Итак, что очень важно сейчас: у вас есть дроны на 3000 плюс километров. А в этом году у нас будут на 4 тыс. км, в следующем году – от 5 до 10 тыс. км, – отметил президент Украины.
Напомним, что в марте 2025 года Зеленский впервые сообщил об успешных испытаниях украинского беспилотника с дальностью полета 3 тыс. км. Тогда он подчеркнул, что государство развивает целую линейку дальнобойных средств по усилению своей безопасности.