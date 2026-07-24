Александр Сырский передал полномочия новому главнокомандующему Вооруженными силами Украины генерал-майору Михаилу Драпатому.

Об этом сообщает Александр Сырский.

Сырский о церемонии передачи полномочий

По словам Сырского, исполняющий обязанности министра обороны Евгений Хмара представил руководящему составу Генерального штаба нового главнокомандующего ВСУ Драпатого и нового начальника Генштаба генерал-майора Игоря Скибюка.

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Как отметил Сырский, во время церемонии он официально передал полномочия главнокомандующего Вооруженными силами Украины Драпатому.

– Впереди – новый этап. Желаю новому военному руководству сил, выдержки, мудрых решений, единства с войском и побед, – подчеркнул он.

Сырский пожелал, чтобы каждое решение приближало Украину к миру, а каждый приказ сохранял жизнь украинских воинов и наносил сокрушительные потери российским оккупантам.

21 июля стало известно, что Александр Сырский уходит в отставку с должности главнокомандующего ВСУ. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.

Вскоре он заявил, что генерал-майор Михаил Драпатый станет новым главнокомандующим ВСУ.

Фото: Александр Сырский

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