В Бахмуте Донецкой области четырехлетний мальчик получил тяжелые травмы, выпав с четвертого этажа жилого дома.

Четырехлетнего мальчика в тяжелом состоянии ночью 3 декабря доставили военным вертолетом с Бахмута в Днепровскую областную детскую больницу.

Советник председателя Днепропетровской ОГА Татьяна Губа рассказала, что у ребенка ушиб головного мозга, тотальный ушиб легких, двусторонний пневмоторакс и перелом костей таза.

По ее словам, транспортировка ребенка проходила в сложных погодных условиях, потому что была метель.

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– Кланяюсь экипажу вертолетчиков и медикам, которые были на борту… Друзья, помолитесь за Давида, в январе ему исполнится 5 лет, – призвала она.











В Бахмуте 4-летний мальчик выпал из дома – ребенок в реанимации / 3 фотографии

Осенью в Черноморске Одесской области двухлетний мальчик выпал с пятого этажа пятиэтажного дома. Ребенок получил открытую черепно-мозговую травму.

Фото: Тетяна Губа