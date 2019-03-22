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Факты / Происшествия

Чудом выжил: в Киеве годовалый мальчик провалился в открытый люк

На Подоле в Киеве годовалый мальчик провалился в открытый канализационный колодец.

Відкритий каналізаційний колодязь

Опасный полутораметровый канализационный колодец, в который упал ребенок, находится на улице Маршала Гречко, 14.

Медики скорой оказали малышу первую помощь и доставили в одну из столичных детских больниц с диагнозом политравма.

Обстоятельства происшествия, которое едва не завершилось трагедией, устанавливаются.

Читайте: Смертельное ДТП в Киеве: Mercedes влетел под фуру

К слову, недавно в Киеве ребенку разбили голову апельсином, который выбросили из окна.

Источник: Обозреватель

Фото: Dreamstime

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