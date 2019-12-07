В Киеве на Левобережной авто слетело с моста

Возле станции метро Левобережная в Киеве автомобиль упал с эстакады на тротуар.
Автомобиль около 16.30 протаранил ограждение и слетел с моста на тротуар возле метро Левобережная.
Свидетели говорят, что водителя, скорее всего, подрезали.
К счастью, в момент падения внизу никого не было.
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О состоянии водителя машины и пассажиров пока ничего не известно, их уже забрала скорая.
Недавно в Одессе автомобиль скорой помощи, который ехал на вызов, попал в ДТП.
Фото: dtp.kiev.ua
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