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Факты / Происшествия

В Киеве на Левобережной авто слетело с моста

Возле станции метро Левобережная в Киеве автомобиль упал с эстакады на тротуар.

У Києві на Лівобережній авто злетіло з мосту

Автомобиль около 16.30 протаранил ограждение и слетел с моста на тротуар возле метро Левобережная.

Свидетели говорят, что водителя, скорее всего, подрезали.

К счастью, в момент падения внизу никого не было.

Читайте: Пьяный водитель устроил два ДТП в центре Киева, убегая от полицейских

О состоянии водителя машины и пассажиров пока ничего не известно, их уже забрала скорая.

Недавно в Одессе автомобиль скорой помощи, который ехал на вызов, попал в ДТП.

Фото: dtp.kiev.ua

Источник: Киев Оперативний

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