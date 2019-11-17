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Факты / Происшествия

В Одессе скорая влетела в дерево – четверо пострадавших

В Одессе автомобиль скорой помощи, который ехал на вызов, попал в ДТП.

В Одесі швидка влетіла в дерево

Одесская полиция установила, что 29-летний водитель Mercedes, поворачивая налево, не предоставил преимущество в движении скорой, которая ехала с маячками и звуковой сиреной, и пыталась обогнать колонну автотранспорта по встречной полосе движения.

Произошло столкновение машин – скорую снесло с дороги и отбросило на дерево.

В результате аварии травмирован водитель, фельдшер и двое пассажиров скорой. Всех с травмами разной степени тяжести госпитализировали в больницу.

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Решается вопрос об открытии производства по ч. 1 ст. 286 УКУ – Нарушение правил безопасности дорожного движения.

  • В Одесі швидка влетіла в дерево
  • В Одесі швидка влетіла в дерево
  • В Одесі швидка влетіла в дерево
  • В Одесі швидка влетіла в дерево
  • В Одесі швидка влетіла в дерево
  • В Одесі швидка влетіла в дерево
В Одессе скорая влетела в дерево – четверо пострадавших / 3 фотографии

Месяц назад в Киеве скорая влетела в легковушку. Тогда погибли водитель и фельдшер, еще пять человек госпитализированы.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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