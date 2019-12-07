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Факти / Надзвичайні події

У Києві на Лівобережній авто злетіло з мосту

Біля станції метро Лівобережна у Києві автомобіль упав з естакади на тротуар.

У Києві на Лівобережній авто злетіло з мосту

Автомобіль близько 16.30 протаранив огорожу і злетів з мосту на тротуар біля метро Лівобережна.

Свідки кажуть, що водія, ймовірно, підрізали.

На щастя, у момент падіння внизу нікого не було.

Читайте: П’яний водій влаштував дві ДТП у центрі Києва, втікаючи від поліцейських

Про стан водія машини та пасажирів поки нічого не відомо, їх забрала швидка.

Нещодавно в Одесі автомобіль швидкої допомоги, який їхав на виклик, потрапив у ДТП.

Фото: dtp.kiev.ua

Джерело: Київ Оперативний

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