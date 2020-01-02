Драка со стрельбой в центре Киева – двое раненых

На Печерске в Киеве драка между двумя компаниями молодых людей завершилась стрельбой – ранены два человека.

Возле дома на улице Большой Васильковской в ​​Киеве среди белого дня произошел конфликт между двумя компаниями.

Предварительно – началось все со словесной перепалки, которая переросла в драку.

Во время конфликта один из его участников достал травматический пистолет и сделал несколько выстрелов.

В результате стрельбы два человека получили касательные ранения в различные части тела. Врачи оказали им помощь.

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На месте инцидента изъяли гильзы и пистолет для отстрела резиновых пуль, а его участников доставили в Печерское управления полиции.

Возбуждено дело по ч. 4 ст. 296 УКУ – Хулиганство. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

Напомним, 1 декабря в центре Киева обстреляли автомобиль Range Rover черного цвета, в результате чего погиб трехлетний ребенок.