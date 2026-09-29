Военные одной из отдельных механизированных бригад Вооруженных Сил Украины успешно провели первую логистическую миссию, использовав наземный амфибийный роботизированный комплекс (НРК) украинской разработки.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

Особенности работы робота-амфибии на фронте

При выполнении задания украинский НРК-амфибия прошел более 40 км по сложной местности — как по суше, так и по воде. Робот успешно доставил украинским защитникам на передовые позиции провизию и боекомплект.

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Как отмечают в Минобороны, водные преграды (реки, каналы и заболоченные участки) являются существенным вызовом для военной логистики, поскольку могут полностью перекрыть маршрут для обычных наземных систем. В то же время воздушная доставка грузов также не всегда является оптимальным решением.

Главное преимущество амфибийного роботизированного комплекса – возможность преодолевать сложные комбинированные маршруты одной единицей техники. На суше аппарат сохраняет высокую проходимость обычного наземного робота, а в считанные секунды способен перейти на воду и продолжить движение.

Для успешного проведения этой миссии комплекс несколько месяцев совершенствовался в тесном взаимодействии с военными, учитывая реальные боевые задачи, практический опыт применения и особенности рельефа на фронте.

Финансовую помощь разработчикам оказал оборонительный кластер Brave1, чья грантовая поддержка помогла довести проект до практического использования.

Минобороны совместно с Brave1 продолжают активную поддержку развития этого направления. В частности, в июне 2026 года в рамках обновленной грантовой программы Brave1 специально запустили отдельное направление НРК-амфибии.

Ранее в Министерстве обороны Украины сообщалось, что украинские военные втрое увеличили использование наземных роботизированных комплексов для проведения логистических и эвакуационных миссий на линии фронта.

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