В сентябре 2026 года Кабинет министров одобрил проект государственного бюджета Украины на 2027 год. Его подготовка и обсуждение проходили на фоне сложной финансовой ситуации, поскольку Украине не хватает международной помощи, а также остается открытым вопрос, каким образом будут финансироваться государственные расходы до конца 2026 года.

Несмотря на все эти дискуссии, в проекте бюджета уже определили основные социальные показатели на следующий год. В частности, стал известен ориентировочный размер минимальной заработной платы в 2027 году.

Какой размер минимальной зарплаты в Украине в 2027 году

Кабинет министров одобрил проект закона Украины О Государственном бюджете Украины на 2027 год №16000 и подал его в Верховную Раду.

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В документе предложено установить минимальную заработную плату в 2027 году на уровне 9 546 грн в месяц. Минимальная почасовая оплата труда составит 57,50 грн.

Эти показатели пока не являются окончательными, поскольку закон о государственном бюджете еще должен пройти парламентское рассмотрение.

На что повлияет минимальная заработная плата в 2027 году

Размер минимальной заработной платы в 2027 году будет определять гарантированный государством минимальный уровень оплаты труда за выполненную работником месячную или часовую норму.

Согласно статье 95 Кодекса законов о труде и статье 3 закона Украины Об оплате труда, если работник полностью выполнил месячную норму, его зарплата не может быть ниже установленной минимальной заработной платы.

Если человек работает неполное рабочее время, минимальная зарплата определяется пропорционально выполненной норме. При почасовой оплате применяется установленный государством минимальный размер за час.

Какие выплаты учитывают в минимальной зарплате

Не все выплаты работнику засчитываются при сравнении зарплаты с минимальной. Закон, в частности, предусматривает отдельные выплаты, которые не учитываются. Это доплаты за работу в неблагоприятных условиях или с повышенным риском для здоровья, за ночные и сверхурочные работы, за разъездной характер работы, а также некоторые премии к праздничным и юбилейным датам.

Поэтому вопрос о том, какой размер минимальной зарплаты в Украине в 2027 году, не сводится только к сравнению общей суммы всех выплат работнику с установленным показателем.

Как минимальная зарплата повлияет на трудовые штрафы

Увеличение минимальной зарплаты влияет не только на оплату труда. Ее размер также используется как расчетная величина для отдельных финансовых санкций за нарушения трудового законодательства.

То есть после изменения минимальной зарплаты меняются и суммы штрафов, которые рассчитываются в кратном размере МЗП. Конкретные санкции зависят от вида нарушения и предусмотрены статьей 265 Кодекса законов о труде.

Таким образом, минимальная заработная плата в 2027 году пока имеет статус предложенного показателя. Ее окончательный размер будет определен после принятия государственного бюджета на 2027 год.

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