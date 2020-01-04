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Факты / Происшествия

Взрыв в Багдаде: первое видео с места обстрела

В Багдаде прогремел взрыв в зеленой зоне, где находятся здания правительства и дипломатических представительств.

нападение на посольство сша

В сети появилось видео с места, где произошли взрывы в Багдаде. На ролике видно легковой автомобиль с разбитыми окнами.

Сообщается о пяти раненых мирных жителях.

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По предварительной информации, одна из ракет, выпущенных по зеленой зоне, не долетела и попала в жилой дом.

Напомним, вечером 4 января произошел взрыв в Багдаде возле посольства США. Путь к американскому диппредставительству перекрыт. Откуда и кем была запущена ракета, пока неизвестно.

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