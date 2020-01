В сети появилось видео с места, где произошли взрывы в Багдаде. На ролике видно легковой автомобиль с разбитыми окнами.

Сообщается о пяти раненых мирных жителях.

По предварительной информации, одна из ракет, выпущенных по зеленой зоне, не долетела и попала в жилой дом.

#BREAKING: 5 civilians wounded after rocket at attack near Baghdad Green Zone

One of the rockets fired at the Green Zone in Baghdad fell short and hit a house #Iraq #Baghdad

