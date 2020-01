У мережі з’явилося відео з місця, де сталися вибухи в Багдаді. На ролику видно легковий автомобіль з розбитими вікнами.

Повідомляється про п’ятьох поранених мирних жителів.

За попередньою інформацією, одна з ракет, випущених по зеленій зоні, не долетіла і потрапила в житловий будинок.

#BREAKING: 5 civilians wounded after rocket at attack near Baghdad Green Zone

One of the rockets fired at the Green Zone in Baghdad fell short and hit a house #Iraq #Baghdad

