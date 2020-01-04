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Вибух у Багдаді: перше відео з місця обстрілу

У Багдаді прогримів вибух в зеленій зоні, де знаходяться будівлі уряду і дипломатичних представництв.

нападение на посольство сша

У мережі з’явилося відео з місця, де сталися вибухи в Багдаді. На ролику видно легковий автомобіль з розбитими вікнами.

Повідомляється про п’ятьох поранених мирних жителів.

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За попередньою інформацією, одна з ракет, випущених по зеленій зоні, не долетіла і потрапила в житловий будинок.

Нагадаємо, ввечері 4 січня стався вибух у Багдаді біля посольства США. Шлях до американського диппредставництва перекритий. Звідки і ким була запущена ракета, поки невідомо.

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