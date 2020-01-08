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Факты / Происшествия

Крушение самолета МАУ Boeing 737 в Тегеране – причина авиакатастрофы

В Иране назвали причину крушения самолета МАУ Boeing 737 в Тегеране спустя несколько минут после взлета. На месте находятся 22 бригады скорой помощи, четыре спецавтобуса и вертолет.

Самолет МАУ Boeing 737 разбился в Тегеране

Украинский самолет МАУ Boeing 737 разбился в Тегеране (Иран). Причиной авиакатастрофы стало возгорание двигателя. Сейчас это основная версия, почему произошла трагедия. Об этом только что сообщил официальный представитель тегеранского аэропорта.

ЧитайтеПервое видео с места катастрофы самолета МАУ Boeing 737 в Тегеране

Кроме того, глава управления ЧС Ирана заявил, что причина крушения украинского самолета техническая, никакой другой причины нет.

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