PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

Падіння літака МАУ Boeing 737 в Тегерані – причина авіакатастрофи

В Ірані назвали причину катастрофи літака МАУ Boeing 737 у Тегерані через кілька хвилин після зльоту. На місці знаходяться 22 бригади швидкої допомоги, чотири спецавтобуси та вертоліт.

Самолет МАУ Boeing 737 разбился в Тегеране

Український літак МАУ Boeing 737 розбився в Тегерані (Іран). Причиною авіакатастрофи стало загоряння двигуна. Зараз це основна версія. Про це щойно повідомив офіційний представник тегеранського аеропорту.

Читайте: Перше відео з місця катастрофи літака МАУ Boeing 737 в Тегерані

Крім того, глава управління НС Ірану заявив, що причина аварії українського літака технічна, ніякої іншої причини немає.

Нагадаємо, вранці 8 січня в Тегерані незабаром після зльоту через технічні неполадки розбився літак Boeing 737 Міжнародних авіаліній України. Усi пасажири (попередньо, 160 пасажирів та члени екіпажу) загинули.  Більшість пасажирів літака були громадянами Ірану.

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Авіакатастрофа Boeing 737 МАУ в Ірані
Літак МАУ розбився в Ірані – реакція світових ЗМІ
Трагічний ранок: лідери держав співчувають після падіння Boeing 737
Трагічний ранок: лідери держав співчувають після падіння Boeing 737
Рідних жертв катастрофи Boeing 737 МАУ вивезли з Борисполя, їм нададуть допомогу
Рідних жертв катастрофи Boeing 737 МАУ вивезли з Борисполя, їм нададуть допомогу
Катастрофа Boeing 737-800 в Ірані – дві людини не сіли на борт лайнера
Катастрофа Boeing 737-800 в Ірані – дві людини не сіли на борт лайнера
Українським авіакомпаніям заборонили літати над Іраном
Українським авіакомпаніям заборонили літати над Іраном
Теракт чи несправність: можливі причини катастрофи Boeing 737 МАУ в Ірані
Теракт чи несправність: можливі причини катастрофи Boeing 737 МАУ в Ірані
Авіакатастрофа МАУ в Ірані: чому Україна може піддатися терористичним атакам
Авіакатастрофа МАУ в Ірані: чому Україна може піддатися терористичним атакам
На місці катастрофи літака МАУ знайшли зворушливу записку іранського студента
На місці катастрофи літака МАУ знайшли зворушливу записку іранського студента
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка