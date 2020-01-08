В Ірані назвали причину катастрофи літака МАУ Boeing 737 у Тегерані через кілька хвилин після зльоту. На місці знаходяться 22 бригади швидкої допомоги, чотири спецавтобуси та вертоліт.

Український літак МАУ Boeing 737 розбився в Тегерані (Іран). Причиною авіакатастрофи стало загоряння двигуна. Зараз це основна версія. Про це щойно повідомив офіційний представник тегеранського аеропорту.

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Крім того, глава управління НС Ірану заявив, що причина аварії українського літака технічна, ніякої іншої причини немає.

Нагадаємо, вранці 8 січня в Тегерані незабаром після зльоту через технічні неполадки розбився літак Boeing 737 Міжнародних авіаліній України. Усi пасажири (попередньо, 160 пасажирів та члени екіпажу) загинули. Більшість пасажирів літака були громадянами Ірану.