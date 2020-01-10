Облил дочь бензином: в Черновцах мужчина пытался поджечь свою семью

В частном доме в Черновцах между 38-летним мужчиной и его 43-летней сожительницей возникла ссора, которая едва не привела к трагедии.

Пьяного отца пыталась успокоить 16-летняя дочь.

Однако он на замечания не реагировал, вел себя агрессивно, а потом взял бутылку с бензином, облил комнату и дочь.

Жидкость попала на горячую печь и загорелась, огонь мгновенно перекинулся на девочку.

Пострадавшую с многочисленными ожогами рук, лица и дыхательных путей госпитализировали.

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Ее отец убежал, оставив в доме жену и троих детей.

Через час полиция его нашла и задержала.

Задержанному объявлено подозрение по части 2 статьи 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества), части 2 статьи 15 (Покушение на преступление) и пункту 1 части 2 статьи 115 (Умышленное убийство) УКУ.

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без альтернативы внесения залога.

Недавно в Сумской во время романтического ужина между мужчиной и женщиной возник конфликт, во время которого он облил ее самогоном и поджег.