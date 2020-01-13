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Авария возле Оcean Plaza: Киевтеплоэнерго перекрыло тепло и горячую воду

В Киевтеплоэнерго сообщили, что в связи с прорывом теплосети магистрального трубопровода возле ТРЦ Оcean Plaza, перекрыли подачу горячей воды, начата ее откачка.

Также в этом районе частично ограничено движение транспорта.

– Аварийная бригада Киевтеплоэнерго перекрыла подачу теплоносителя и начала откачку воды. Движение транспорта частично ограничено, – говорится в сообщении.

ЧитайтеПрорыв теплотрассы: возле Ocean Plaza автобус провалился под асфальт

В соцсетях пишут, что отопления нет проспектах Лобановского, Голосеевском и улице Демеевской.

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