Карта боевых действий на 8 июля 2025 года — ситуация на фронте

За минувшие сутки на фронте произошло 137 боевых столкновений.

Такие данные на 8 июля обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

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Карты боевых действий в Украине на 8 июля 2025

Ситуация в Украине на 8 июля 2025 года

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло восемь боестолкновений. Враг нанес шесть авиационных ударов, сбросил 11 управляемых бомб, совершил 286 обстрелов, в том числе три — из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении враг 19 раз штурмовал позиции наших подразделений в районах Волчанска, Зеленого, Амбарного, Красного Первого, Каменки и в сторону Кутьковки.

На Купянском направлении за сутки произошло две атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника вблизи Голубовки и Загрызово.

На Лиманском направлении враг атаковал 27 раз, пытаясь продвинуться вперед в районах населенных пунктов Новый Мир, Редкодуб, Зеленая Долина, Торское и в Серебрянском лесу, а также в сторону Серебрянки, Ольговки и Григорьевки.

На Северском направлении, в районах Григорьевки и Выемки, противник трижды атаковал позиции наших войск.

На Краматорском направлении зафиксировано пять боестолкновений, враг наступал в сторону Николаевки, Марково, Предтечино и Белой Горы.

На Торецком направлении враг совершил четыре атаки в районах Торецка и Дилиевки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 68 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Попов Яр, Разино, Миролюбовка, Новоэкономическое, Лысовка, Шевченко, Новоукраинка, Зверево, Удачное, Новосергиевка, Котляровка, Ореховое и Алексеевка.

На Новопавловском направлении враг 30 раз атаковал наши позиции в районах населенных пунктов Поддубное, Федоровка, Воскресенка, Ялта, Шевченко, Новоселка, Свободное Поле и Новополье.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отбили четыре вражеских штурма вблизи Малиновки.

На Ореховском направлении наши защитники отбили четыре вражеские атаки в районе Каменского и в сторону Малой Токмачки.

На Приднепровском направлении за прошедшие сутки боестолкновений не зафиксировано.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Потери врага на 8 июля 2025

личного состава — около 1 028 610 (+1 070);

танков — 10 995;

боевых бронированных машин — 22 967 (+4);

артиллерийских систем — 30 034 (+41);

реактивных систем залпового огня — 1 434 (+2);

средств противовоздушной обороны — 1 192;

самолетов — 421;

вертолетов — 340;

беспилотников оперативно-тактического уровня — 44 230 (+172);

крылатых ракет — 3 439;

кораблей (катеров) — 28;

подводных лодок — 1;

автомобильная техника и автоцистерны — 54 456 (+86);

специальной техники — 3 927.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 231-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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