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Аварія біля Оcean Plaza: Київтеплоенерго перекрило тепло та гарячу воду

У Київтеплоенерго повідомили, що у зв’язку з проривом тепломережі магістрального трубопроводу біля ТРЦ Оcean Plaza, перекрили подачу гарячої води, розпочато її відкачування.

Також в цьому районі частково обмежено рух транспорту.

– Аварійна бригада Київтеплоенерго перекрила подачу теплоносія і почала відкачування води. Рух транспорту частково обмежено, – йдеться в повідомленні.

Читайте: Прорив теплотраси: біля Ocean Plaza автобус провалився під асфальт

У соцмережах пишуть, що опалення немає на проспектах Лобановского, Голосіївському та вулиці Деміївській.

 

  • Аварія біля Оcean Plaza
  • Аварія біля Оcean Plaza
  • Аварія біля Оcean Plaza
  • Аварію біля Оcean Plaza локалізовано
  • Аварія біля Оcean Plaza
  • Аварію біля Оcean Plaza локалізовано
  • Аварія біля Оcean Plaza
  • Аварія біля Оcean Plaza
  • Аварія біля Оcean Plaza
  • Аварію біля Оcean Plaza локалізовано
  • Аварія біля Оcean Plaza
  • Аварію біля Оcean Plaza локалізовано
Аварія біля Оcean Plaza: Київтеплоенерго перекрило тепло та гарячу воду / 6 фотографий

Нагадаємо, ввечері 13 січня у Києві ТРЦ Ocean Plaza затопило окропом через прорив тепломережі.

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