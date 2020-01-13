У Київтеплоенерго повідомили, що у зв’язку з проривом тепломережі магістрального трубопроводу біля ТРЦ Оcean Plaza, перекрили подачу гарячої води, розпочато її відкачування.

Також в цьому районі частково обмежено рух транспорту.

– Аварійна бригада Київтеплоенерго перекрила подачу теплоносія і почала відкачування води. Рух транспорту частково обмежено, – йдеться в повідомленні.

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У соцмережах пишуть, що опалення немає на проспектах Лобановского, Голосіївському та вулиці Деміївській.























Аварія біля Оcean Plaza: Київтеплоенерго перекрило тепло та гарячу воду / 6 фотографий

Нагадаємо, ввечері 13 січня у Києві ТРЦ Ocean Plaza затопило окропом через прорив тепломережі.