В одному із районів столиці подружжя в квартирі організувало “масажний салон”, співробітниці якого надавали сексуальні послуги.

Працівники Святошинського управління поліції припинили злочинну діяльність подружньої пари, яка організувала бордель під виглядом масажного салону.

Фігурантці справи вже оголосили про підозру – їй загрожує до п’яти років ув’язнення. Питання щодо її спільника ще вирішується.

Поліція відкрила кримінального провадження за фактом примушування чи втягнення до заняття проституцією.

Організаторами такого бізнесу виявилися мешканці Київської області: 29-річна жінка та її 19-річний цивільний чоловік.







1000 грн/год – у Києві пара влаштувала бордель у квартирі / 2 фотографии

Правопорушники винаймали квартиру у Києві та заздалегідь підбирали жінок, які систематично займались проституцією. Вартість послуг за годину коштувала клієнтам від 1 000 грн. Гроші ділили навпіл.

– Поліція провела обшуки за місцем проживання зловмисників та за місцем надання послуг. Під час обшуків вилучили речові докази: гроші, мобільні телефони та ноутбуки, – розповів працівник поліції Олексій Гаврилюк.

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рім цього, на жінку, яка надавала сексуальні послуги за гроші, поліцейські склали адміністративний протокол. Він передбачає попередження або накладення штрафу від п’яти до десяти неоподатковуваних мінімумів.

Раніше глава Нацполіції заявив, що легалізувати проституцію в Україні реально.

Джерело: Поліція Києва