Так зване агентство Ibiza Escort, яке очолював 41-річний чоловік з передмістя Тель-Авіва Гіватаїм Алеф Шин, знаходило в Україні жінок та переправляло їх в Ізраїль для проституції.

Ізраїльтяни знаходили жінок за допомогою посередників в Україні. Зазвичай, це були дівчата молодого віку. Клієнт їм платив близько 231-434 за годину. Близько 30 отримував водій, а решта рівно розподілялося між жінкою і агентством.

– Менеджери також наймали людей, які знали, як просувати сайт угруповання і отримувати якомога більше грошей від онлайн-реклами. За дуже короткий проміжок часу вони заробили мільйони, – розповів представник поліції Тель-Авіва Цахі Тал.

В останні місяці Алеф Шин заробив близько $3,38 млн.

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Детективи склали список жінок, яких привезли до Ізраїлю з метою проституції. Потім під час спецоперації поліція орендувала готельні номери, куди викликали дівчат.

Правоохоронці організовували оплату їх роботи, фіксували факт передачі грошей, а потім детективи дзвонили іншим поліцейським під виглядом замовлення алкоголю в номер. У такий спосіб ізраїльські правоохоронці збирали доказову базу.

Раніше Факти ICTV писали, що в одному із районів Києва подружжя в квартирі організувало “масажний салон”, співробітниці якого надавали сексуальні послуги.

Джерело: The Times of Israel