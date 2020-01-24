Заметили учителя, а не мать: на Ровенщине 14-летняя девушка забеременела от отчима

В Ровенской области о беременности 14-летней девушки семь месяцев не догадывались даже мать и бабушка.

Первой это заметила классный руководитель школьницы, однако девушка никак не хотела признаваться, кто отец ребенка.

Школьнице дали листок и ручку, только потом она написала, что ее неоднократно насиловал отчим, а говорить матери она боялась.

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В семье есть еще семеро детей. Когда родной отец умер, мать нашла другого мужчину.

Местные жители рассказывают, что мужчина плохо относился к детям, которым порой приходилось сбегать из дома, потому что отчим любил сильно выпить.

Когда мать узнала о беременности, то сразу обратилась в полицию. 42-летнего Василия задержали в тот же день.

Ранее Факты ICTV также писали о том, что в Киеве задержали мужчину, который пытался изнасиловать и убить 19-летнюю киевлянку.