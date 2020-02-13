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Факты / Происшествия

Под Киевом в подвале многоэтажки нашли тротил – эвакуировали 70 квартир

В Белой Церкви полиция эвакуировала около 200 жителей из 70 квартир многоквартирного дома из-за тротила.

Его нашли в подвале пятиэтажки. По предварительной информации, взрывчатка принадлежала покойному местному жителю.

На месте работают полицейские и спасатели. Работники аварийной службы отключили газоснабжение.

Специалисты-взрывотехники пытаются изъять из подвального помещения тротил.

Читайте: Оторвало руку: в Днепре госпитализировали пару, взрывавшую петарды в квартире

Правоохранители просят граждан с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Ранее Факты ICTV писали, что в Харькове 65-летний пенсионер подорвал себя гранатой в комнате общежития.

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