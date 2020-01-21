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Факты / Надзвичайні події

Оторвало руку: в Днепре госпитализировали пару, взрывавшую петарды в квартире

В Днепре 32-летний мужчина и 18-летняя девушка пострадали в результате взрыва в квартире.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 264 (Небрежное хранение огнестрельного оружия или боевых припасов) УК Украины.

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По данным местных СМИ, пара решила подорвать большое количество петард прямо в квартире. В результате происшествия мужчине оторвало руку, а у женщины черепно-мозговая травма.

Оторвало руку: в Днепре госпитализировали пару, взрывавшую петарды в квартире / 3 фотографии

Ранее Факты ICTV писали, что в городе Селидово Донецкой области во дворе дома взорвалась граната.

Источник: Нацполиция, Наше місто

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