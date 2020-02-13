Під Києвом у підвалі багатоповерхівки знайшли тротил – евакуювали 70 квартир

У Білій Церкві поліція евакуювала майже 200 жителів з 70 квартир багатоквартирного будинку через тротил.

Його знайшли у підвалі п’ятиповерхівки. За попередньою інформацією, вибухівка належала покійному місцевому жителю.

На місці працюють поліцейські і рятувальники. Працівники аварійної служби відключили газопостачання.

Фахівці-вибухотехніки намагаються вилучити з підвального приміщення тротил.

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Правоохоронці просять громадян з розумінням поставитися до тимчасових незручностей.

Раніше Факти ICTV писали, що у Харкові 65-річний пенсіонер підірвав себе гранатою у кімнаті гуртожитку.