В Канаде из-за снегопада столкнулись более 100 автомобилей – есть жертвы

В канадском городе Монреаль из-за сильного снегопада на шоссе №15 столкнулись 100 автомобилей и более десятка разбитых грузовиков машин.

Масштабная авария произошла вследствие сильного порыва ветра, который снизил до нуля видимость на дороге.

Из-за ДТП заблокировано движение 200 машин, которые прямо или косвенно попали в аварию.

В результате ДТП погибли два человека, еще 80 получили ранения. Из них 60 человек легкотравмовани, а 20 – получили сложные травмы.

По оценкам властей, было повреждено более 100 автомобилей и около десяти грузовиков.

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В аварию попал и школьный автобус, который столкнулся с автоцистерной, однако пассажиры не пострадали.

Шоссе перекрыли во всех направлениях, сейчас в 10-километровой зоне ведут уборку обломков машин.

Недавно в ДТП на трассе под Псковом погибли восемь украинцев.

Источник: Radio Canada