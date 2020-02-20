В Канаде из-за снегопада столкнулись более 100 автомобилей – есть жертвы

В канадском городе Монреаль из-за сильного снегопада на шоссе №15 столкнулись 100 автомобилей и более десятка разбитых грузовиков машин.
Масштабная авария произошла вследствие сильного порыва ветра, который снизил до нуля видимость на дороге.
Из-за ДТП заблокировано движение 200 машин, которые прямо или косвенно попали в аварию.
В результате ДТП погибли два человека, еще 80 получили ранения. Из них 60 человек легкотравмовани, а 20 – получили сложные травмы.
По оценкам властей, было повреждено более 100 автомобилей и около десяти грузовиков.
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В аварию попал и школьный автобус, который столкнулся с автоцистерной, однако пассажиры не пострадали.
Шоссе перекрыли во всех направлениях, сейчас в 10-километровой зоне ведут уборку обломков машин.
Недавно в ДТП на трассе под Псковом погибли восемь украинцев.
Источник: Radio Canada