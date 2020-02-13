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Факты / Происшествия

В ДТП на трассе под Псковом погибли 8 украинцев

13 февраля в результате аварии с микроавтобусом и фурой на трассе в Псковской области (Россия) погибли восемь человек.

Погибшие водитель и пассажиры микроавтобуса – граждане Украины.

Есть также двое пострадавших, среди которых гражданин Беларуси и Украины, сообщила председатель Пустошкинского района Светлана Василькова со ссылкой на данные полиции.

Микроавтобус Mercedes и большегрузный автомобиль Volvo столкнулись на трассе лоб в лоб.

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На месте аварии работали представители полиции и пожарно-спасательного подразделения.

Напомним, в Житомирской области водитель микроавтобуса не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся.

Источник: РИА Новости, Интерфакс

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