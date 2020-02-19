На трассе Киев-Одесса автобус столкнулся с фурой – 17 пострадавших

В Кривоозерском районе Николаевской области на 296 км трассы М-05 Киев-Одесса в 1.35 произошло ДТП с участием автобуса и грузовика.

В рейсовом автобусе Temsa Diamond, следовавшего по маршруту Одесса-Киев, на момент столкновения с грузовиком Volvo находилось 39 пассажиров и два водителя.

В результате ДТП пострадали водитель и 16 пассажиров, которых с различными травмами и ушибами госпитализировали в Кривоозерскую центральную районную больницу (15 человек) и Любашевскую ЦРБ Одесской области (два человека).

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Спасателям пришлось применить спецоборудование, чтобы деблокировать пострадавшего водителя автобуса.

Сейчас мужчина находится в тяжелом состоянии в реанимации.

По состоянию на утро восемь граждан после оказания медицинской помощи покинули больницы. Второй водитель автобуса и водитель фуры не пострадали.

Недавно в ДТП на трассе под Псковом погибли восемь украинцев.