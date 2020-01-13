Смертельное ДТП на Житомирщине: микроавтобус слетел с дороги и перевернулся

На трассе Киев-Чоп в Житомирской области водитель микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся.

– Кроме него в салоне находилось еще пять пассажиров. Рука одной из пассажирок оказалась зажатой автомобилем к земле. Еще одна из пассажирок погибла на место происшествия, ее придавило опрокинутым транспортным средством, – рассказали в ГСЧС.

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Бойцы ГСЧС с помощью лебедки пожарного автомобиля поставили поврежденное транспортное средство на колеса, деблокировали из-под него погибшую и травмированную.

Ранее Факты ICTV писали о том, что на Закарпатье авто врезалось в автобусную остановку. В результате столкновения погибла 17-летняя девушка. В больницу госпитализировали 20-летнего мужчину.