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Факти / Надзвичайні події

На виїзді з Чернігова автобус лоб в лоб зіткнувся з авто, є жертви

Близько 8.00 на виїзді з Чернігова Volkswagen Passat виїхав на зустрічну смугу руху і зіткнувся з автобусом ПАЗ.

В результаті ДТП водій авто загинув на місці. В автобусі ніхто не постраждав.

Аварія сталася на виїзді з Чернігова в бік Мени за 150 метрів до кордону села Новоселівка.

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Інформація внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань, відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили смерть потерпілого).

автобус лоб в лоб столкнулся с авто

Нагадаємо, 13 січня на Житомирщині водій мікроавтобуса не впорався з керуванням, з’їхав у кювет та перекинувся.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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