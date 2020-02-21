На виїзді з Чернігова автобус лоб в лоб зіткнувся з авто, є жертви

Близько 8.00 на виїзді з Чернігова Volkswagen Passat виїхав на зустрічну смугу руху і зіткнувся з автобусом ПАЗ.

В результаті ДТП водій авто загинув на місці. В автобусі ніхто не постраждав.

Аварія сталася на виїзді з Чернігова в бік Мени за 150 метрів до кордону села Новоселівка.

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Інформація внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань, відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили смерть потерпілого).

Нагадаємо, 13 січня на Житомирщині водій мікроавтобуса не впорався з керуванням, з’їхав у кювет та перекинувся.