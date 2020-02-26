Под Черкассами отчим разослал фото обнаженной 17-летней падчерицы одноклассникам

В одном из сел Черкасской области дети стали получать на мобильные фотографии обнаженной одноклассницы, которые рассылал отчим 17-летней девушки.

По словам детей, мужчина якобы давно насилует падчерицу, издевается над ней и бьет.

Подростки пожаловались своим родителям, а те обратились в полицию.

Уманский райотдел полиции открыл уголовное производство по ст. 152 УКУ – Изнасилование. Правоохранители проверяют, действительно ли отчим домогался своей старшей дочери.

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Ранее семья считалась благополучной. Супруги воспитывали трех дочерей, две из которых – от первого брака женщины. Детей из семьи изъяли. Мама девочки, как выяснилось, знала об извращениях мужа, но виновной считает именно дочь.

А мужчина пытается убедить, что якобы нашел пикантные фото падчерицы в сети. Его до сих пор не задержали. Если экспертиза покажет, что он действительно насиловал падчерицу, ему грозит до 10 лет.

Недавно в Харькове 45-летний мужчина в собственном доме изнасиловал 14-летнего подростка.