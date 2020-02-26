Під Черкасами вітчим розіслав фото оголеної 17-річної падчерки однокласникам

В одному з сіл на Черкащині діти почали отримувати на мобільні світлини оголеної однокласниці, які розсилав вітчим 17-річної дівчини.

За словами дітей, чоловік нібито давно ґвалтує падчерку, знущається над нею і б’є.

Підлітки поскаржилися своїм батькам, а ті звернулися до поліції.

Уманський райвідділ поліції відкрив кримінальне провадження за ст. 152 ККУ – Зґвалтування. Правоохоронці перевіряють, чи дійсно вітчим домагався своєї старшої дочки.

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Раніше родина вважалася благополучною. Подружжя виховувало трьох доньок, дві з яких – від першого шлюбу жінки. Дітей з сім’ї вилучили. Мама дівчинки, як з’ясувалося, знала про збочення чоловіка, проте винною вважає саме доньку.

А чоловік намагається переконати, що нібито знайшов пікантні фото падчерки в мережі. Його досі не затримали. Якщо експертиза покаже, що він дійсно ґвалтував падчерку, йому загрожує до 10 років.

Нещодавно в Харкові 45-річний чоловік у власному будинку зґвалтував 14-річного підлітка.