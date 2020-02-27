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Факты / Происшествия

Audi выбросило на обочину: в Киеве в результате ДТП пострадали три женщины

В Дарницком районе столицы произошла авария с участием автомобилей Ford и Audi, в результате которой пострадали три женщины.

По предварительной информации, Audi поворачивал налево с улицы Промышленная на улицу Переяславская, тогда как автомобиль Ford, который ехал на большой скорости не успел среагировать и на полном ходу влетел в Audi.

После столкновения двух автомобилей, один из транспортных средств выбросило на остановку общественного транспорта. В ДТП пострадали три женщины, которые находились в Audi.

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Audi выбросило на обочину: в Киеве в результате ДТП пострадали три женщины / 6 фотографий

Напомним, на выезде из Чернигова автобус лоб в лоб столкнулся с авто. В результате ДТП водитель авто погиб на месте.

Источник: Информатор

Фото: Информатор

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