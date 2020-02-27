Audi выбросило на обочину: в Киеве в результате ДТП пострадали три женщины

В Дарницком районе столицы произошла авария с участием автомобилей Ford и Audi, в результате которой пострадали три женщины.

По предварительной информации, Audi поворачивал налево с улицы Промышленная на улицу Переяславская, тогда как автомобиль Ford, который ехал на большой скорости не успел среагировать и на полном ходу влетел в Audi.

После столкновения двух автомобилей, один из транспортных средств выбросило на остановку общественного транспорта. В ДТП пострадали три женщины, которые находились в Audi.

Читайте: В Коростене автобус с пассажирами влетел в электроопору – есть жертвы