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Факти / Надзвичайні події

Audi викинуло на узбіччя: у Києві в результаті ДТП постраждали три жінки

У Дарницькому районі столиці сталася аварія за участю автомобілів Ford і Audi, в результаті якої постраждали три жінки.

За попередньою інформацією, Audi повертав ліворуч з вулиці Промислова на вулицю Переяславська, у цей час автомобіль Ford, який їхав на великій швидкості не встиг зреагувати і на повному ходу влетів в Audi.

Після зіткнення двох автівок, один з транспортних засобів викинуло на зупинку громадського транспорту. У ДТП постраждали три жінки, які перебували в Audi.

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Audi викинуло на узбіччя: у Києві в результаті ДТП постраждали три жінки / 6 фотографий

Нагадаємо, на виїзді з Чернігова автобус лоб в лоб зіткнувся з авто. В результаті ДТП водій авто загинув на місці.

Джерело: Інформатор

Фото: Інформатор

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