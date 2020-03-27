В многоэтажке на улице Милютенко, 28 в Киеве около в 3.30 начался пожар.
Прибывшие на место спасатели установили, что возгорание произошло в комнате одной из однокомнатных квартир на седьмом этаже 9-этажного жилого дома.
С помощью пожарной автолестницы они спасли с балкона горящей квартиры женщину 1981 года рождения.
Кроме того, с верхних этажей эвакуировали 10 жителей, в том числе одного ребенка.
Пожар удалось полностью ликвидировать в 4.13. К счастью, из людей никто не пострадал.
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Комната и балкон квартиры выгорели полностью, повреждены мебель, личные вещи и бытовая техника. Огонь повредил также окна балкона квартиры на восьмом этаже.
Причина возгорания устанавливается.
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Пожар в Киеве: с многоэтажки эвакуировали 11 человек / 4 фотографии
На днях произошел пожар в торгово-развлекательном центре River Mall, который находится на Днепровской набережной, 12 в Киеве.
Источник: ГСЧС
Фото: ГСЧСТеги: Киев, Пожар, пожежа в КиєвіЕсли вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQgIGFzeW5jIGRlZmVyPg0KZ29vZ2xldGFnLmNtZC5wdXNoKGZ1bmN0aW9uKCkgeyBnb29nbGV0YWcuZGlzcGxheSgnZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg2MzU0MTgyLTAnKTsgfSk7DQo8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==Загружается…
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