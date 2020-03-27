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Факты / Происшествия

Пожар в Киеве: с многоэтажки эвакуировали 11 человек

В многоэтажке на улице Милютенко, 28 в Киеве около в 3.30 начался пожар.

Прибывшие на место спасатели установили, что возгорание произошло в комнате одной из однокомнатных квартир на седьмом этаже 9-этажного жилого дома.

С помощью пожарной автолестницы они спасли с балкона горящей квартиры женщину 1981 года рождения.

Кроме того, с верхних этажей эвакуировали 10 жителей, в том числе одного ребенка.

Пожар удалось полностью ликвидировать в 4.13. К счастью, из людей никто не пострадал.

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Комната и балкон квартиры выгорели полностью, повреждены мебель, личные вещи и бытовая техника. Огонь повредил также окна балкона квартиры на восьмом этаже.

Причина возгорания устанавливается.

  • Пожежа у Києві
  • Пожежа у Києві
  • Пожежа у Києві
  • Пожежа у Києві
  • Пожежа у Києві
  • Пожежа у Києві
  • Пожежа у Києві
  • Пожежа у Києві
Пожар в Киеве: с многоэтажки эвакуировали 11 человек / 4 фотографии

На днях произошел пожар в торгово-развлекательном центре River Mall, который находится на Днепровской набережной, 12 в Киеве.

Источник: ГСЧС

Фото: ГСЧС

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