Пожежа у Києві: з багатоповерхівки евакуювали 11 людей

У багатоповерхівці на вулиці Мілютенка, 28 у Києві близько о 3.30 почалася пожежа.

Рятувальники, які прибули на місце, встановили, що займання сталося в кімнаті однієї із однокімнатних квартир на сьомому поверсі 9-поверхового житлового будинку.

За допомогою пожежної автодрабини вони врятували з балкону палаючої квартири жінку 1981 року народження.

Окрім того, з верхніх поверхів евакуювали 10 мешканців, зокрема одну дитину.

Пожежу вдалося повністю ліквідувати о 4.13. На щастя, з людей ніхто не постраждав.

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Кімната та балкон квартири вигоріли повністю, пошкоджено меблі, особисті речі та побутову техніку. Вогонь пошкодив також вікна балкону квартири на восьмому поверсі.

Причина займання встановлюється.

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