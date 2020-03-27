У багатоповерхівці на вулиці Мілютенка, 28 у Києві близько о 3.30 почалася пожежа.
Рятувальники, які прибули на місце, встановили, що займання сталося в кімнаті однієї із однокімнатних квартир на сьомому поверсі 9-поверхового житлового будинку.
За допомогою пожежної автодрабини вони врятували з балкону палаючої квартири жінку 1981 року народження.
Окрім того, з верхніх поверхів евакуювали 10 мешканців, зокрема одну дитину.
Пожежу вдалося повністю ліквідувати о 4.13. На щастя, з людей ніхто не постраждав.
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Кімната та балкон квартири вигоріли повністю, пошкоджено меблі, особисті речі та побутову техніку. Вогонь пошкодив також вікна балкону квартири на восьмому поверсі.
Причина займання встановлюється.
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Пожежа у Києві: з багатоповерхівки евакуювали 11 людей / 4 фотографии
Днями сталася пожежа у торгово-розважальний центр River Mall, який знаходиться на Дніпровській набережній, 12 у Києві
Джерело: ДСНС
Фото: ДСНСТеги: Київ, Пожежа, пожежа в КиєвіЯкщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQgIGFzeW5jIGRlZmVyPg0KZ29vZ2xldGFnLmNtZC5wdXNoKGZ1bmN0aW9uKCkgeyBnb29nbGV0YWcuZGlzcGxheSgnZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg2MzU0MTgyLTAnKTsgfSk7DQo8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==Завантаження...
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