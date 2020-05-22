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Факты / Происшествия

Стрельба в Житомирской области — полиция назвала вероятную причину

Причиной стрельбы в Житомирской области мог стать алкоголь.

Об этом с места события сообщила пресс-секретарь ГУНП в Житомирской области Алла Ващенко.

По ее словам, все пострадавшие — люди (в возрасте от 1 970 до 1990 года) между собой были давно знакомы, поддерживали отношения уже много лет.

— Приехали они к мужчине, который их расстрелял, еще задолго до трагедии, ночью с 20 на 21 мая, и все было хорошо, поэтому мы не исключаем, что именно алкоголь мог стать одной из причин расстрела людей, — добавила она.

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Среди жертв во время стрельбы на Житомирщине есть бывшие участники АТО и волонтеры.

Об этом сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры Житомирской области Татьяна Гоша.

— По предварительной информации, среди жертв — бывшие участники АТО и волонтеры, также жители города Киева, — рассказала она.

Сколько именно погибло волонтеров и участников АТО, Гоша не уточнила.

По факту возбуждено уголовное производство — умышленное убийство двух и более лиц. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Напомним, сегодня ночью в селе Новоселица на Житомирщине мужчина расстрелял семь человек из охотничьего ружья. Сначала он убил двух человек, которые были вместе с ним, а затем расстрелял еще пятерых, которые спали в то время.

Лишь один пострадавший, услышав выстрелы, успел убежать и вызвать полицию. Сейчас на месте происшествия работают следственно-оперативные группы.

Источник: УНИАН

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