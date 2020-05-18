Стрельба в Харькове: водитель Honda устроил разборки из-за нарушения ПДД

На улице Героев Труда в Харькове 18 мая около 9.00 произошла стрельба. Правоохранители, которые выехали на вызов, установили, что водитель автомобиля Honda Civic совершил два выстрела из предмета, похожего на пистолет, в сторону Renault Sandero, за рулем которого находился 39-летний мужчина.

Предварительно, причиной конфликта стало нарушение правил дорожного движения одним из водителей.

Из людей никто не пострадал, а на стекле легковушки остались отверстия от пуль.

Читайте: Стрельба во Львове: нападавшие в балаклавах убили 49-летнего мужчину

Сейчас полиция разыскивает владельца Honda Civic.

Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.

Недавно на Подоле в Киеве произошла стрельба, в результате которой мужчина получил огнестрельное ранение.