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Факты / Происшествия

Стрельба в Харькове: водитель Honda устроил разборки из-за нарушения ПДД

На улице Героев Труда в Харькове 18 мая около 9.00 произошла стрельба. Правоохранители, которые выехали на вызов, установили, что водитель автомобиля Honda Civic совершил два выстрела из предмета, похожего на пистолет, в сторону Renault Sandero, за рулем которого находился 39-летний мужчина.

Предварительно, причиной конфликта стало нарушение правил дорожного движения одним из водителей.

Из людей никто не пострадал, а на стекле легковушки остались отверстия от пуль.

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Сейчас полиция разыскивает владельца Honda Civic.

Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.

Стрілянина у Харкові

Фото: Нацполіція

Недавно на Подоле в Киеве произошла стрельба, в результате которой мужчина получил огнестрельное ранение.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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