У Запоріжжі до місцевої лікарні госпіталізували 12 людей із діагнозом сальмонельоз.

Причини отруєння встановлюють, але відомо, що за декілька днів до госпіталізації усі потерпілі харчувалися в одному із буфетів.

Наразі досліджують харчові продукти, питну і стічну воду. Також опитують та обстежують контактних осіб.

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До слова, сальмонельоз — це інфекційне захворювання, яке може передаватися через неякісну їжу і воду, під час купання у забруднених водоймах, через брудні руки і предмети побуту.

У Центрі громадського здоров’я нагадують, що найчастіше збудники кишкових інфекцій є в сирій і погано термічно обробленій їжі тваринного походження (м’ясо, яйця, непастеризоване молоко, морепродукти), немитих фруктах та овочах.

Раніше Факти ICTV писали, що в Одесі причиною масового отруєння дітей став сальмонельоз.