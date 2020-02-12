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Факты / Украина / Общество

Отдыхали на курорте: в Славском отравились 14 человек, четверо из них – дети

Во Львовской области на горнолыжном курорте в Славском 14 человек отравились из-за питания в гостинице Рандеву.

– 11 февраля во ДСНС поступила информация, что в Сколевскую ЦРБ с подозрением на пищевое отравление госпитализированы 14 человек (из них четыре ребенка), которые питались в гостинице Рандеву, – отметили в ведомстве.

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В селе Славское расположен горнолыжный курорт. Теперь там проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.

Напомним, в поселке Путила Черновицкой области на свадьбе отравились 129 человек, из которых 36 детей.

Источник: ГСЧС

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