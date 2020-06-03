22 апреля в Запорожской области пропала 18-летняя Любовь Копейка. Спустя месяц девушка позвонила родителям и сказала, что находится в г. Ирпень Киевской области.

Любовь рассказала, что оказалась там из-за молодого человека Олега, с которым познакомилась на сайте знакомств. Он был очень милым и любезным, а спустя некоторое время признался ей в любви и пригласил к себе в гости.

Поехать куда-либо во время карантина было проблематично, поэтому парень оплатил такси до Запорожья из Пологовского района, где проживала девушка, а там забрал ее на своем автомобиле.

Любовь Копейка

Когда они приехали в Ирпень, оказалось, что Олег женат. Он якобы избил Любу, забрал документы и телефон.

Также, по словам девушки, ее насильно держали в комнате, где была только кровать и видеокамера. Она обвинила парня в изнасиловании и сказала, что он заставил ее подстричься и покрасить волосы.

На следующий день пара отправила Любу работать в подземный переход. Там она якобы продавала открытки и канцелярские товары. Они следили за ней и запрещали долго общаться с покупателями, но один раз Любе удалось попросить телефон у прохожего. Она позвонила маме и рассказала, где находится.

Родственники приехали и забрали Любу домой.

Что говорит полиция

В полиции Киевской области опровергают историю девушки и утверждают, что сексуальные отношения были добровольные.

В комментарии Фактам ICTV руководитель отдела коммуникации полиции Киевской области Виталия Грохольская рассказала, что Люба сама выбросила телефон, чтобы никому ничего не объяснять.

Однако когда девушке надоел такой порядок жизни, она позвонила родственникам, и те ее забрали. Девушка действительно попросила телефон у прохожего парня, чтобы позвонить родителям.

По ее словам, ни девушка, ни ее родители не писали заявлений в полицию.

— Девушка обратилась в Ирпенский отдел полиции, чтобы вернуть документы и вещи, которые якобы ей не отдавали. Полиция приехала по указанному адресу и опросила пару, у которой проживала Люба. Они отдали документы без каких-либо вопросов. Также была опрошена и Люба, которая подтвердила, что добровольно находилась в квартире у пары, — рассказали в полиции.

Грохольская также рассказала, что девушку никто не принуждал работать — они работали в киевском переходе все вместе.

Также, несмотря на то, что девушка выбросила мобильный, она имела доступ к интернету и пользовалась соцсетями.

Что говорят родители

Мать девушки Ирина рассказала, что после звонка дочери она сразу позвонила сестре, которая проживает в Киеве, а та обратилась в полицию.

По словам матери, правоохранители забрали дочь прямо из перехода, где ее заставляли работать.

Что известно о паре, которую Люба обвинила в похищении

Парень и девушка не расписаны официально, но проживают в гражданском браке. Пара проживает в квартире в Ирпене и ездила на работу в Киев.

Они рассказали, что Люба добровольно находилась у них. Потом девушка подтвердила эту информацию.

Полиция не нашла оснований для открытия уголовного производства.