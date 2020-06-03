22 квітня в Запорізькій області зникла 18-річна Любов Копійка. Через місяць дівчина зателефонувала батькам і сказала, що перебуває в м. Ірпінь Київської області.

Любов розповіла, що опинилася там через хлопця Олега, з яким познайомилася на сайті знайомств. Він був дуже милим і люб’язним, а через деякий час зізнався їй у коханні і запросив до себе в гості.

Поїхати куди-небудь під час карантину було проблематично, тому хлопець оплатив таксі до Запоріжжя з Пологівського району, де проживала дівчина, а там забрав її на своєму автомобілі.

Люба Копійка

Коли вони приїхали в Ірпінь, виявилося, що Олег одружений. Він нібито побив Любу, забрав документи і телефон.

Також, за словами дівчини, її насильно тримали в кімнаті, де було лише ліжко і відеокамера. Вона звинуватила хлопця в зґвалтуванні і сказала, що він змусив її підстригтися і пофарбувати волосся.

Наступного дня пара відправила Любу працювати в підземний перехід. Там вона нібито продавала листівки та канцелярські товари. Вони стежили за нею і забороняли довго спілкуватися з покупцями, але один раз Любі вдалося попросити телефон у перехожого. Вона подзвонила мамі і розповіла, де знаходиться.

Родичі приїхали і забрали Любу додому.

Що каже поліція

У поліції Київської області спростовують історію дівчини і стверджують, що сексуальні стосунки були добровільні.

В коментарі Фактам ICTV керівник відділу комунікації поліції Київської області Віталія Грохольська розповіла, що Люба сама викинула телефон, щоб нікому нічого не пояснювати.

Однак коли дівчині набрид такий порядок життя, вона подзвонила родичам, і ті її забрали. Дівчина дійсно попросила телефон у перехожого хлопця, щоб зателефонувати батькам.

За її словами, ні дівчина, ні її батьки не писали заяв в поліцію.

– Дівчина звернулася в Ірпінський відділ поліції, щоб повернути документи і речі, які нібито їй не віддавали. Поліція приїхала за вказаною адресою і опитала пару, у якої проживала Люба. Вони віддали документи без будь-яких питань. Також була опитана і Люба, яка підтвердила, що добровільно перебувала в квартирі у пари, – розповіли в поліції.

Грохольська також розповіла, що дівчину ніхто не примушував торгувати – вони працювали в київському переході всі разом.

Також, незважаючи на те, що дівчина викинула мобільний, вона мала доступ до інтернету і користувалася соцмережами.

Що кажуть батьки

Мати дівчини Ірина розповіла, що після дзвінка дочки вона відразу зателефонувала сестрі, яка проживає в Києві, а та звернулася в поліцію.

За словами матері, правоохоронці забрали дочку прямо з переходу, де її змушували працювати.

Що відомо про пару, яку Люба звинуватила у викраденні

Хлопець і дівчина не розписані офіційно, але живуть в цивільному шлюбі. Пара проживає в квартирі в Ірпені і їздила на роботу до Києва.

Вони розповіли, що Люба добровільно перебувала у них. Потім дівчина підтвердила цю інформацію.

Поліція не знайшла підстав для відкриття кримінального провадження.